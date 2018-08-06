На Донбассе солдат застрелил сослуживца

Сегодня, 11:59

Пуля попала мужчине в голову, он скончался на месте инцидента

Фото: sprotyv.info
Фото: sprotyv.info

В городе Соледар Донецкой области в одной из воинских частей старший солдат застрелил сержанта. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Объединенных сил.

Инцидент произошел 27 июля 2018 примерно в 18:10, однако широкой общественности о нем стало известно только 6 августа. Конфликт возник на почве внезапно возникших неприязненных отношений. В результате выстрела сержант получил сквозное огнестрельное пулевое ранение и скончался на месте.

Солдата задержали в тот же день и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины. 30 июля подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Примечательно, что во время допроса подозреваемый признался в совершенном убийстве и подтвердил свои показания в ходе следственного эксперимента.

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Ранее мы уже писали о том, что полиция задержала подозреваемых в убийстве 23-летнего военнослужащего в Харьковской области

Как сообщалось, в Харьковской области 30 июля на территории воинской части в городе Лозовая было обнаружено тело 23-летнего солдата с перерезанным горлом. На теле мужчины были обнаружены два пореза на шее и ушиб грудной клетки. Наказание, которое грозит виновникам этого преступления, составляет 15 лет заключения.
убийство, Донбасс, солдат, сержант

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