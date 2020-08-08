На Донбассе сообщают о вооруженных провокациях боевиков

На Донбассе вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим перемирия и совершили четыре огневые провокации за сутки. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

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"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений договоренностей, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы. В том числе 4 огневые провокации", – говорится в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Указанные провокации совершались близ Попасной, Гнутово, Новоалександровки, н.п.Шумы. Сообщается, что вследствие этих провокаций никто не пострадал.

"Все нарушения режима тишины не несли угрозы жизни или здоровью украинских армейцев. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – говорится в сообщении.

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Военнослужащие Объединенных сил на провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали, сохраняя в полной мере режим "тишины".

Также штаб ООС зафиксировал факт осуществления противником инженерных работ вблизи н.п.Пикузы, что является нарушением договоренностей, достигнутых в рамках ТКГ.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что несмотря на визит на Донбасс президента Украины Владимира Зеленского, подконтрольные России оккупанты снова нарушали перемирие. Накануне с их стороны было зафиксировано три обстрела.

Как мы уже писали, вчера завершился двухдневный визит Зеленского на Донбасс – он рассказал, чем все это время занимался.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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