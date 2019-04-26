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На Донбассе создают сотни новых рабочих мест для шахтеров

Сегодня, 11:49

Кадровый центр предлагает широкий перечень вакансий

В Покровске (Донецкая область) местный бизнес открыл масштабный набор сотрудников. С начала года создано более 600 рабочих мест. Еще сотни вакансий с зарплатами свыше 1000 евро для шахтеров предлагает новый кадровый центр.

Центр открыло предприятие "Донецксталь". С компанией связывают крупнейшие в Украине угольные предприятия – шахтоуправления "Покровское" и обогатительную фабрику "Свято-Варваринская", пишет 24tv.ua.

Как сказано в сообщении компании, на данный момент кадровый центр предлагает широкий перечень вакансий – от водителей автотранспортных средств и слесарей до сварщиков и горняков, с окладами от 10 до 35 000 гривен.

В центре потенциальные сотрудники смогут получить актуальную информацию о сотнях вакансий "Донецкстали" и восьми предприятий-партнеров, узнать о графике работы, соцпакет, условия оплаты труда, а также получить консультацию о бесплатной переподготовку или обучение.

"Мы даем людям возможность достойно зарабатывать, оставаясь при этом у себя дома, в своей стране, рядом с семьей и близкими. Каждое рабочее место – это не только развитие предприятий и благополучия отдельно взятой семьи, но и дополнительные налоги в местные бюджеты, которые позволяют таким городам как Покровск жить и развиваться ", – отмечает генеральный директор" Донецкстали "Ильдар Салеева.

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Тег Донбасс, шахтеры, вакансии, донецкая область

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