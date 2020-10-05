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На Донбассе спасатели продолжают тушить 20 тысяч гектаров пожаров

5 октября, 08:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Огонь пытаются потушить с помощью вертолетов

В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров. Четыре основных очагов возгорания ликвидировали, еще три локализовали.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч гектаров.

Огонь пытаются потушить с помощью авиации. В течении 4 октября было совершено 146 сбросов (436 тонн воды). Всего к тушению привлекли около 2500 человек и 250 единиц техники.

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Пожары на Донбассе. Пропавших без вести людей нашли мертвыми

Ранее мы сообщали, что количество погибших в результате масштабных лесных пожаров в Луганской области выросло до 11 человек. Часть пропавших без вести нашли мертвыми.

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Также напомним, в Луганской области для того, чтобы потушить огонь вдоль линии разграничения, задействовали пожарный поезд. С его помощью ликвидируют возгорания между станциями Кондрашевская-Новая и Огородный.

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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Донбасс спасатели ликвидация Луганская область пожар ГСЧС
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