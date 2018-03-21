На Донбассе сыновья за 70 тысяч хотели избавить мать от тюрьмы

Сегодня, 13:47

Двое мужчин предлагали взятку за закрытие уголовного производства


Фото: Facebook Андрея Лысенко

Фото: Facebook Андрея Лысенко

В Донецкой области двое мужчин подозреваются в даче взятки капитану полиции: они предлагали 70 тысяч гривен, чтобы избавить свою мать от наказания за торговлю наркотиками.

Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Как стало известно, в начале марта к оперуполномоченному Управления противодействия наркопреступности полиции Донецкой области обратились двое жителей села Ильиновка, Константиновского района.

"Мужчины предложили капитану полиции неправомерную выгоду в сумме 70 000 гривен за не привлечение к уголовной ответственности их 52-летней матери, которая фигурирует в деле о нарушении установленных правил оборота наркотических средств", – говорится в сообщении.

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В свою очередь, полицейский заявил о предложении взятки в прокуратуру, которая открыла уголовное производство по статье "предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоде служебному лицу по предварительному сговору группой лиц".

20 марта сотрудниками прокуратуры и Департамента внутренней безопасности Нацполиции был задокументирован факт передачи злоумышленниками полицейскому банковской карты с первой частью взятки в размере 20 тысяч гривен.

"В настоящее время решается вопрос о сообщении мужчинам о подозрении в совершении преступления и избрания им меры пресечения. Продолжается досудебное следствие", – резюмировал Лысенко.

Напомним, ранее в Запорожье арестовали копа, вымогавшего деньги с киевлянина за возвращение ему угнанной иномарки.

Также мы писали о задержании "добрых фей" из Государственной миграционной службы, которые предлагали за взятку ускорить оформление загранпаспортов.

Ранее в Киеве на системном взяточничестве поймали главного специалиста отдела контроля за благоустройством и охраны окружающей среды Дарницкой РГА. Чиновника задержали с поличным при получении им второй части взятки в шесть тысяч.
взятка, Донбасс, наркотики, наркоторговля

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Источник:

"Сегодня"

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