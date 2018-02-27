На Донбассе трехлетний малыш подстрелил сам себя

В Донецкой области трехлетний мальчик ранил сам себя. Об этом сообщает местная полиция.

По данным ведомства, инцидент произошел в Мирнограде.

"Ребенок гостил у своих дедушки и бабушки. Вечером дедушка проводил чистки пистолета, который зарегистрирован в установленном законом порядке. Мужчина на несколько минут вышел в другую комнату, оставив оружие на тумбочке, когда услышал выстрел. Вернувшись, он увидел раненого внука и сразу вызвал скорую", – рассказали правоохранители.

Сейчас ребенок с ранением голени находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Кривом Роге в посадке между микрорайонами Солнечный и Горняцкий собака откопала из земли тело ребенка.

24 февраля, вечером в киевском торгово-развлекательном центре Dream Town в аквапарке на отдыхающих обвалилась часть потолка. В результате инцидента пострадал маленький ребенок.