На Донбассе третий раз за месяц горели леса

В Луганской области, где не так давноспасатели тушили масштабный пожар, который возник из-за обстрела боевиков, снова возгорание. Вблизи поселка городского типа Трехизбенка в Новоайдарском районе загорелся травяной настил.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, сигнал о пожаре поступил 24 июля. К тушению были привлечены 16 человек и шесть единиц техники. Из них от ГСЧС восемь человек личного состава и две единицы техники. В 15:57 возгорание было локализовано.

Напомним, 22 июля вблизи села Лопаскино на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса. По периметру села установили минерализованную полосу, чтобы не допустить распространение огня на населенный пункт.

Отметим, что это не первый за последнее время масштабный пожар на Донбассе. 6 июля вблизи Смолянинова в Новоайдарском районе возник масштабный пожар. Когда он занимал площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 м/с, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и в населенных пунктах.

Видео: ГСЧС

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