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На Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения: что случилось

22 июля, 23:32

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение

На Донбассе, где с 27 июля вводится режим полного прекращения огня, 22 июля российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.

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Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Около населенного пункта Пищевик противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

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В общем, с начала суток трое военнослужащих получили ранения в результате вражеских обстрелов.

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"Наши воины применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткая и неотвратимый ответ. Потери оккупантов уточняются", – резюмировали украинские военные.

Напомним, что ранее сообщалось, что на Донбассе из-за обстрела загорелся лес, а людей могут эвакуировать: вблизи села Лопаскино на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия Донбасс боевики воины ранения обстрелы

Источник: Сегодня

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