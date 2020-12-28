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На Донбассе у ВСУ новые потери: где нанесли удар боевики

28 декабря, 13:20

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Противник снова нарушил перемирие и нанес урон украинской армии

На Донбассе не утихают обстрелы, и снова украинская армия понесла потери. Сегодня был ранен боец ВСУ в районе населенного пункта Чермалык (Донецкая область).

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Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

Военные рассказали, что сегодня российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Чермалык.

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"Вследствие вражеского огня один наш воин получил ранение. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, и ему оперативно оказана квалифицированная помощь врачей. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Как мы уже писали, на днях Украина вернула бойца ВСУ из плена боевиков. Военнослужащий странным образом оказался на оккупированной территории, где попал прямо в руки врага.

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Донбасс ВСУ потери ВСУ

Источник: Сегодня

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