На Донбассе у ВСУ снова потери: один воин погиб, еще трое ранены

Украинский БМП под Крымским подорвался на взрывном устройстве

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, недалеко от поселка Крымское, боевая машина пехоты Вооруженных сил Украины подорвалась на взрывном устройстве.

Как сообщили в штабе ООС, в результате взрыва один украинский воин погиб, еще трое бойцов получили ранения.

"6 марта недалеко от населенного пункта Крымское вследствие подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще три воина получили минно-взрывные травмы – их оперативно доставили в военные госпитали, где им оказывают квалифицированную помощь.

Ранее мы сообщали, что 5 марта оккупанты 10 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате один боец получил ранения, еще двое – боевые травмы.

Днем ранее, 4 марта, боевики шесть раз обстреливали позиции украинцев – четверо военнослужащих были ранены.

А3 марта произошло семь вражеских обстрелов. В тот день один украинский военнослужащий погиб, еще пятеро были ранены.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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