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На Донбассе у ВСУ снова потери: с начала суток ранены трое бойцов

8 мая, 19:33

Руслан Ровик

Оккупанты устроили пять обстрелов, в том числе из тяжелых вооружений

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 8 мая оккупанты устроили пять обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате которых были ранены трое украинских бойцов.

Как сообщили в штабе ООС, боевики применяли запрещенные Минском минометы калибра 120 и 82 мм, а также беспилотники, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано три обстрела:

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- под Широкино боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, а также использовали беспилотник для сброса мин;

- в районе Марьинки враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- возле Авдеевки задействовали крупнокалиберные пулеметы.

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На Донбассе ВСУ жестко ответили на вражеские обстрелы: боевики понесли потери

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В зоне ответственности группировки "Север" боевики под Орехово и Крымским вели огонь из минометов и станковых противотанковых гранатометов.

В свою очередь, украинские воины на каждый обстрел оккупантов давали жесткий и адекватный ответ.

Напомним, ранее стали известны потери боевиков за апрель. Только за предыдущий месяц местные боевики потеряли убитыми и ранеными почти сто человек.

Кроме того, недавно украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков:

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ потери обстрелы потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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