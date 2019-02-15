На Донбассе украинские бойцы подбили зенитную установку боевиков: появилось яркое видео
Бойцы ООС уничтожили технику боевиков благодаря беспилотнику
На Донбассе бойцы 54-й бригады подбили КамАЗ, на который оккупанты установили зенитную установку. Также были уничтожены два автомобиля боевиков, которые подвозили боеприпасы.
Видео с уничтожением вражеской техники, снятое беспилотником, было опубликовано волонтерским объединением "Вернись живым".
"Эти ребята будут уничтожать любую вражескую технику и силу, даже разрешенную Минскими договоренностями. Все, что будет угрожать их жизням и жизням их побратимов", - говорится в сообщении.
Волонтеры добавили, что качественную разведку удалось провести благодаря современному беспилотнику, который дает возможность корректировать огонь и "увидеть перепуганного террориста, как в конце этого видео".
Напомним, украинской разведке стало известно о массовых случаях воровства боевиками военного имущества РФ в "1 и 2 армейских корпусах ДНР и ЛНР".
Мы также писали, что в прошлом месяце бойцы из состава Объединенных сил перехватили на Донбассе вражеский беспилотник российского производства "Гранат-2".
Кроме того, в прошлом году специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированных территориях четыре новых комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе украинские бойцы подбили зенитную установку боевиков: появилось яркое видео". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боевики обстреливают жителей Донбасса российскими снарядами: есть подтверждение
На месте обстрела украинские солдаты обнаружили обломки снарядов, которые находятся на вооружении Вооруженных сил РФ