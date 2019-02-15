На Донбассе украинские бойцы подбили зенитную установку боевиков: появилось яркое видео

Бойцы ООС уничтожили технику боевиков благодаря беспилотнику

На Донбассе украинские бойцы подбили зенитную установку боевиков: появилось яркое видео 2019-02-15T15:29:34+02:00 Донбасс Бойцы ООС уничтожили технику боевиков благодаря беспилотнику

На Донбассе бойцы 54-й бригады подбили КамАЗ, на который оккупанты установили зенитную установку. Также были уничтожены два автомобиля боевиков, которые подвозили боеприпасы.

Видео с уничтожением вражеской техники, снятое беспилотником, было опубликовано волонтерским объединением "Вернись живым".

"Эти ребята будут уничтожать любую вражескую технику и силу, даже разрешенную Минскими договоренностями. Все, что будет угрожать их жизням и жизням их побратимов", - говорится в сообщении.

Волонтеры добавили, что качественную разведку удалось провести благодаря современному беспилотнику, который дает возможность корректировать огонь и "увидеть перепуганного террориста, как в конце этого видео".

Напомним, украинской разведке стало известно о массовых случаях воровства боевиками военного имущества РФ в "1 и 2 армейских корпусах ДНР и ЛНР".

Мы также писали, что в прошлом месяце бойцы из состава Объединенных сил перехватили на Донбассе вражеский беспилотник российского производства "Гранат-2".

Кроме того, в прошлом году специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированных территориях четыре новых комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства.

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