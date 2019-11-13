На Донбассе украинские бойцы подорвались на мине: СМИ сообщили о ранении командира бригады

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 12 ноября, во время обхода опорных пунктов в районе поселка Новотроицкое подорвались на мине двое военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, происшествие случилось около 16:00. Двое раненных бойцов были оперативно доставлены в больницу Волновахи, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь. Сейчас их состояние врачи оценивают как тяжелое.

"Запланирована эвакуация раненых вертолетом Ми-8МТ в военно-медицинское учреждение высшего уровня", – говорится в сообщении штаба.

Между тем, по данным журналиста Юрия Бутусова и "Українського мілітарного порталу", в районе Докучаевска тяжелые ранения получил командир бригады, полковник Евгений Коростелев.

Кроме того, по предварительной информации, "кроме командира бригады в результате обстрела боевиками из автоматического станкового гранатомета получили ранения еще трое офицеров части".

По данным Бутусова, "Евгений Коростелев проводил личный осмотр передовых позиций в районе села Новотроицкое в составе небольшой группы военнослужащих, направляясь из одного опорного пункта в другой, передвигаясь по переднему краю".

"В результате подрыва на мине ранены были двое – комбриг и офицер, который его сопровождал. Евгений нашел силы подать знак, где он находится, его вынесли, эвакуировали в ближайшую городскую больницу. Коростелев получил тяжелые ранения обеих ног", – добавил журналист.

Напомним, 11 ноября вооруженные группировки России и ее пособников на Донбассе 16 раз открывали огонь по военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Кроме того, офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан сообщил о потерях, которые оккупанты понесли 10 ноября: одном погибшем и одном раненом.

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