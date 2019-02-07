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На Донбассе умер пенсионер, ехавший на подконтрольную Украине территорию

Сегодня, 12:09

Тело умершего мужчины сняли с автобуса на КПВВ в Майорске

В очереди на КПВВ Майорск на Донбассе умер пенсионер
В очереди на КПВВ Майорск на Донбассе умер пенсионер. Фото: Facebook
На Донбассе умер пенсионер, ехавший на подконтрольную Украине территорию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c03/ae4/5c5c03ae4b588.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c03/ae4/5c5c03ae4b588.png Донбасс Тело умершего мужчины сняли с автобуса на КПВВ в Майорске

На Донбассе во время прохождения проверки на контрольном пункте въезда и выезда "Майорск" умер пенсионер, который направлялся на подконтрольные Украине территории.

О смерти мужчины сообщил "глава" оккупационной администрации Горловки Иван Приходько, сообщает "Громадське".

"Проводили реанимационные мероприятия до приезда "скорой". "Скорая" констатировала смерть", – заявил он.

Как стало известно, мужчина родился в 1956 году и проживал в селе Пятихатки на оккупированной территории Донбасса. Когда пенсионера снимали из автобуса, у него не было ни дыхания, ни пульса.

Напомним, ранее в пункте пропуска боевиков на неподконтрольной территории Донбасса трагически умерла женщина – жившая в оккупированной Ждановке, 70-летняя Людмила Кахидзе, скончалась от сердечного приступа на блокпосту в Горловке. Кроме нее, в том же месте  от сердечных приступов скончались еще три человека .

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по прибытии с временно оккупированной территории умерли двое граждан Украины, 65-летний мужчина и 79-летняя женщина.

Также мы писали о том, что во время прохождения паспортного контроля в пункте въезда-выезда Станица Луганская толпа травмировала 66-летнюю женщину.

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Тег Донбасс, пенсионер, горловка, пенсионеры Донбасса, Майорск, кпвв

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