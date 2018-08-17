На Донбассе уничтожен дорогой беспилотник оккупантов: шпионил в тылу ВСУ

Дрон был оборудован камерой с 12 объективами для проведения панорамной аэро-, фото- и видеосъемки

Силы противовоздушной обороны Объединенных сил уничтожили беспилотный летательный аппарат российских оккупационных войск, который проводил разведку боевых порядков украинских военных.

Инцидент произошел вчера, 16 августа, о чем штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Беспилотник вел разведку наших позиций на направлении Первомайск – Северодонецк – Сватово.

В ходе обследования было установлено, что дрон оборудован камерой с 12 объективами для проведения панорамной аэро-, фото- и видеосъемки с возможностью передачи собранной информации на пункт управления в режиме реального времени.

Отдельные составляющие БПЛА, в частности оптико-электронная система, произведенная российской компанией (которая находится под санкциями США и работает совместно с заводом производителем БПЛА "Орлан"), что доказывает причастность Российской Федерации к поставке вооружения на Донбасс в интересах действий оккупационных войск против украинской армии. Ориентировочная стоимость только одной камеры составляет более 100 000 долларов, говорится в сообщении.

Украинские военные заметили, что таким образом Россия продолжает осуществлять поиск новых форм и способов применения новейших образцов вооружения и военной техники в реальных боевых условиях на территории Украины.

Одновременно с этим российской стороной проводится исследовательская работа по оценке реальных возможностей техники военного назначения, используя оккупированные территории Украины в качестве полигона, добавили в штабе ООС.

Напомним, что ранее на Донбассе беспилотник ОБСЕ заметил конвой из 8 гаубиц боевиков.

Также ранее сообщалось, что украинская армия имеет в своем распоряжении современные радиолокационные станции "Анклав" и "Малахит", которые эффективно уничтожает новые российские беспилотники на Донбассе.