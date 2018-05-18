На Донбассе уничтожен главарь боевиков, соратник Гиви и Моторолы

Сегодня, 08:43

Боевики сообщили, что "командир поздразделения" был на войне "с самого начала"

Олег Мамиев. Фото: Facebook / Анатолий Токарев
Олег Мамиев. Фото: Facebook / Анатолий Токарев

Главарь одного из подразделений боевиков Олег Мамиев, позывной "Мамай", погиб на Донбассе. Об этом сообщил российский писать Захар Прилепин, назначенный "заместителем командира батальона" в так называемой "ДНР".

Боевик Мамиев руководил подразделением боевиков "Пятнашка". Прилепил написал, что Мамай воевал на Донбассе "с самого начала".

Отмечается, что Мамай погиб 17 мая 2018 года в Авдеевской промзоне. "АГС (автоматический гранатомет, — Ред.) над головой", — написал Прилепин.

Мамиев родом из Северной Осетии, его похоронят на родине.

Информацию о гибели Мамая подтвердил украинский волонтер Анатолий Токарев. По его данным, Мамиев был участником боевых действий в Южной Осетии в 2008 году, а на Донбассе воевал с мая 2014 года.

Напомним, в так называемых "ЛНР" и "ДНР" растет недовольство боевиков российскими офицерами. Как выяснила украинская разведка, ради сокрытия преступлений против гражданского населения командование врага вымогает у подчиненных деньги для возмещения материального ущерба. Также в разведке отмечают, что среди боевиков растет нетерпимость к произволу российских офицеров, о чем свидетельствует рост количества дезертирства с боевых постов, в т.ч. с оружием.

Недавно сообщалось, что на Донбассе боевик забил насмерть офицера. Бандиты возмущены своим командованием и решили занять себя самогоноварением.
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"Сегодня"

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