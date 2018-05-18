На Донбассе уничтожен главарь боевиков, соратник Гиви и Моторолы

Боевики сообщили, что "командир поздразделения" был на войне "с самого начала"

Главарь одного из подразделений боевиков Олег Мамиев, позывной "Мамай", погиб на Донбассе. Об этом сообщил российский писать Захар Прилепин, назначенный "заместителем командира батальона" в так называемой "ДНР".

Боевик Мамиев руководил подразделением боевиков "Пятнашка". Прилепил написал, что Мамай воевал на Донбассе "с самого начала".

Отмечается, что Мамай погиб 17 мая 2018 года в Авдеевской промзоне. "АГС (автоматический гранатомет, — Ред.) над головой", — написал Прилепин.

Мамиев родом из Северной Осетии, его похоронят на родине.

Информацию о гибели Мамая подтвердил украинский волонтер Анатолий Токарев. По его данным, Мамиев был участником боевых действий в Южной Осетии в 2008 году, а на Донбассе воевал с мая 2014 года.

Напомним, в так называемых "ЛНР" и "ДНР" растет недовольство боевиков российскими офицерами. Как выяснила украинская разведка, ради сокрытия преступлений против гражданского населения командование врага вымогает у подчиненных деньги для возмещения материального ущерба. Также в разведке отмечают, что среди боевиков растет нетерпимость к произволу российских офицеров, о чем свидетельствует рост количества дезертирства с боевых постов, в т.ч. с оружием.

Недавно сообщалось, что на Донбассе боевик забил насмерть офицера. Бандиты возмущены своим командованием и решили занять себя самогоноварением.