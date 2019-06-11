Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе уничтожен предатель Украины: "Штирлиц" показал фото боевика

11 июня, 09:36

В тот день, когда был ликвидирован боевик "Маз", враг понес серьезные потери

Фото: Минобороны РФ

На Донбассе у противника новые потери – уничтожен очередной предатель Украины. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав фото боевика.

Так, бесславную "бригаду-200" (уничтоженные на Донбассе боевики и российские наемники) пополнил 9 июня Иван Моисеенков с позывным "Маз" из Донецка. По словам Штефана, боевик состоял в подразделении "Восток".

"Маз" по центру

Как сообщал штаб Объединенных сил, в тот день, 9 июня, на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Атаковали также 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм, из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики усилили обстрелы и схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ – 10 человек были ранены.

А тем временем у врага возникают проблемы с инженерным оборудованием территорий, которые он контролирует. Как мы писали, на своих же минах подорвались четверо российских военных из-за хаотичного минирования. Боевики в авральном порядке оборудуют минные поля, что приводит к тяжелым последствиям для самих же оккупантов.

Также новости "Сегодня" сообщали, что украинские военные уничтожили технику противника. Смотрите видео уничтожения грузовика и БМП боевиков:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, штирлиц, боевик, предатель

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе уничтожен предатель Украины: "Штирлиц" показал фото боевика". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе ликвидирован "майор спецназа ДНР": в ВСУ показали фото боевика

6 июня, 11:30

Бесславная "бригада-200" продолжает пополняться новыми новобранцами, на этот раз предателем Украины

На Донбассе уничтожен предатель Украины: офицер ВСУ показал фото боевика

5 июня, 11:10

Боевик ликвидирован 4 июня, когда на фронте серьезные потери понесла и украинская армия

В ВСУ озвучили потери за май: названы имена погибших бойцов

3 июня, 09:22

За погибших побратимов воины ООС жестко мстили и потери врага были намного больше

Офицер ВСУ высмеял очередной фейк пропаганды боевиков, опубликовано видео

1 июня, 18:10

Оккупанты уверяют, что подбили БМП украинских военных

Польза и вред зеленого лука

Почему не нужно заправлять постель по утрам

5 самых полезных фруктов для сердца

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

«Не могу выбрать между мужем и любовником»

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Как мужчины убивают своих жен

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота, и снова заснул

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Шефир: «Первый шаг для отмены войны — отмена закона о языке»

Как определить, натуральный мед или нет?

Ахметов поделился мнением о возвращении Коломойского в Украину
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь