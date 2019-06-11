На Донбассе уничтожен предатель Украины: "Штирлиц" показал фото боевика
В тот день, когда был ликвидирован боевик "Маз", враг понес серьезные потери
На Донбассе у противника новые потери – уничтожен очередной предатель Украины. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав фото боевика.
Так, бесславную "бригаду-200" (уничтоженные на Донбассе боевики и российские наемники) пополнил 9 июня Иван Моисеенков с позывным "Маз" из Донецка. По словам Штефана, боевик состоял в подразделении "Восток".
Как сообщал штаб Объединенных сил, в тот день, 9 июня, на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Атаковали также 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм, из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики усилили обстрелы и схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ – 10 человек были ранены.
А тем временем у врага возникают проблемы с инженерным оборудованием территорий, которые он контролирует. Как мы писали, на своих же минах подорвались четверо российских военных из-за хаотичного минирования. Боевики в авральном порядке оборудуют минные поля, что приводит к тяжелым последствиям для самих же оккупантов.
Также новости "Сегодня" сообщали, что украинские военные уничтожили технику противника. Смотрите видео уничтожения грузовика и БМП боевиков:
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