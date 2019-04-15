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На Донбассе уничтожен российский наемник "Кот": в ВСУ показали фото

Сегодня, 09:31

Боевик воевал в несколько самых горячих точках на фронте, а теперь его никак не могут отправить назад в Россию

российский наемник "Кот". Скриншот
российский наемник "Кот". Скриншот.

Украинские воины ликвидировали очередного наемника из России и отправили его в бесславную "бригаду-200" (уничтоженные на Донбассе боевики). Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, российский боевик Колосов Илья с позывным "Кот" был ликвидирован 11 апреля. Сам он родом из Краснодарского края, Россия.

В соцсетях пишут, что на войне он с июня 2014-го и успел повоевать против украинской армии в районах Широкино, Золотого, Желобка. Теперь же в сепаратистских пабликах собирают средства, чтобы было за что отправить его назад в Россию.

Напомним, как сообщал штаб Объединенных сил, в тот день, 11 апреля, боевики усилили обстрелы на Донбассе. Враг 20 раз обстрелял позиции ВСУ, вследствие чего погиб один украинский военнослужащий, еще восемь были ранены. Но наши воины не оставили это безнаказанным и уничтожили девятерых оккупантов и еще восьмерых отправили в больницу. Возможно среди них был им наемник "Кот".


Сегодня же в ООС рассказали, что вчера, 14 апреля, боевики 10 раз обстреляли позиции украинской армии, при этом один раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери.

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Тег Россия, Донбасс, штирлиц, боевик, наемник

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