На Донбассе уничтожен снайпер боевиков с 850 метров: появилось видео

Антиснайперы ВСУ вычислили вражеского стрелка на окраине Донецка

Украинский снайпер. Фото: Сегодня

Украинские военные удачно провели контрснайперскую работу и уничтожили снайпера противника, которые прилично навредил Объединенным силам. Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Москаленко, опубликовав соответствующее видео.

"Работа антиснайпера. Уничтожение вражеского снайпера, который принес немало бед в последнее время", – написал он.

Москаленко отметил, что это произошло на окраине Донецка – дистанция до цели была 850 метром, а стреляли из калибра 338 мм.

Видео: Facebook

Отметим, новости "Сегодня" не раз писали о переброске Россией снайперов на Донбасс, которыми усиливались передовые позиции врага. Как рассказывали сами бойцы ВСУ, россияне вообще устроили школу снайперов на Донбассе: привозят выпускников военных вузов на тренировку. По словам армейцев – стрелки боевиков используют крупнокалиберные снайперские винтовки, вероятно российского производства. Они могут попасть в мишень на расстояние более километра.

В то же время украинская армия имеет противодействия на таких стрелков. Россияне активно тестируют новейшие образцы мощного снайперского вооружения на Донбассе, поэтому силы ООС готовы к контрснайперской борьбе. Мы показывали видео и фото, как ВСУ охотятся на снайперов врага.

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