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На Донбассе уничтожены два боевика: в ВСУ показали фото

29 апреля, 09:36

Теперь предатели Украины больше не побеспокоят украинских военных на передовой

Фото: AFP

На фронте противник продолжает нести потери – бесславную "бригаду-200" пополнили еще два боевика. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Так, 25 апреля был уничтожен украинскими воинами предатель Украины из Донецка Станислав Политаев.

А спустя два дня, 27 апреля, был ликвидирован еще один боевик Игорь Сахно.

Как недавно сообщали Анатолий Штефан, Россия взяла боевиков под усиленный контроль. На Донбасс прибыли группы российских кадровых военных и местным "воинам" т.н. "Л/ДНР" ввели казарменный режим, установлен строгий режим перемещения, отпуска запрещены. Старшие российские офицеры и представители групп отказываются комментировать причины такого контроля со своей стороны.

Как сегодня сообщал штаб Объединенных сил, 28 апреля противник три раза нарушил режим тишины, при этом дважды с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг обстреливал наших защитников из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Но, несмотря на атаки, потери понесли именно боевики.

Также смотрите видео, как на днях у Попасной бойцы ВСУ уничтожили снайпера боевиков.


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Тег Донбасс, штирлиц, боевики

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