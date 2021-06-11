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На Донбассе усилились обстрелы. Какая обстановка в зоне ООС

11 июня 2021 7:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Обстрелы в зоне ООС не прекращаются, но, к счастью, погибших среди бойцов ВСУ нет – данные за последние сутки

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 10 июня, они 12 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

  • Вблизи Шумов оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.
  • Недалеко от населенного пункта Новгородское противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • В районе Причепиловки – из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Возле Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска 4 раза обстреливали наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
  • А неподалеку Водяного, что у Донецка, – из станковых противотанковых гранатометов.
  • Вблизи Старогнатовки вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • В направлении населенного пункта Луганское оккупанты дважды обстреливали наших защитников из станковых противотанковых, ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Неподалеку Песков враг осуществлял обстрел из стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – средней тяжести.
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На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

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С начала текущих суток, 11 июня, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного, что в районе Донецка, враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. А в направлении Опытного – совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, на Донбассе боевики убили двух бойцов ВСУ.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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