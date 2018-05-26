На Донбассе установили памятный знак погибшим военным медикам

Сегодня, 17:45

Среди погибших в АТО воинов-медиков – сержант, который оборонял Донецкий аэропорт

В Луганской области установлен памятный знак, посвященный военным медикам, погибшим с начала российской агрессии на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ на странице в соцсети Facebook.

"На счету представителей самой гуманной профессии с момента российской эскалации на востоке страны – тысячи спасенных жизней. Однако, начиная с 2014 года 62 военных медика погибли, спасая жизни своих боевых побратимов и местного населения", – отмечено в сообщении.

Среди тех, кто запечатлел навсегда свои имена в истории украинского государства – младший сержант Игорь Зинbч, который за мужество и героизм, проявленные при обороне Донецкого аэропорта посмертно был удостоен высокого звания Героя Украины.

Памятный знак был открыт по инициативе руководства и особого состава 59-го Военного мобильного госпиталя при помощи оперативного командования "Север".

В ходе мероприятия лучшие воины-медики воинской части и работники Вооруженных Сил Украины за добросовестный труд и образцовость получили награды и почетные грамоты.

Ранее мы рассказывали, как военные врачи спасают жизни бойцов АТО.

Отметим, что в настоящее время канадские медики бесплатно оперируют украинских бойцов в Одессе. Это уже шестая миссия заокеанских врачей. На этот раз 23 специалиста из Канады совместно с украинскими коллегами проводят пластические операции военнослужащим, травмированным во время исполнения боевых задач на Донбассе.

Как сообщалось, на Донбассе погибла украинская военнослужащая-медик
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"Сегодня"

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