На Донбассе в доме у линии разграничения обнаружили боевые гранаты

Служебная собака нашла гранаты в металлической банке с мукой

На Донбассе в доме у линии разграничения обнаружили боевые гранаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cbf/d52/5c8cbfd52a8b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cbf/d52/5c8cbfd52a8b2.jpg 2019-03-16T11:29:02+02:00 Донбасс Служебная собака нашла гранаты в металлической банке с мукой

На Донбассе в частном доме, недалеко от линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил, были обнаружены боевые гранаты. Оперативную информацию о незаконном хранении взрывчатых веществ получили сотрудники полиции и пограничники, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

"Были привлечены кинологи со служебной собакой, и оперативники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы совместно с представителями Селидовского отдела полиции провели обыск в доме жителя города Горняк Донецкой области", – говорится в сообщении.

В ходе обыска были обнаружены и изъяты две боевые гранаты РГД-5 – служебный пес, обученный поиску оружия и взрывчатки, среагировал на металлическую банку с мукой, в которой 19-летний мужчина прятал опасные предметы.









"Юноша был задержан, продолжаются дальнейшие следственные действия по выяснению всех обстоятельств правонарушения, происхождения боеприпасов и выяснения возможного круга причастных лиц", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в одну из школ Измаила в Одесской области учительница принесла боевую гранату. По словам педагога, она обнаружила снаряд у себя дома еще 22 года назад, а в школу принесла якобы в качестве учебного пособия.

Также мы писали о том, как на территории кафедры физического воспитания медуниверситета Ивано-Франковска полицейские обнаружили и обезвредили гранату.

Кроме того, в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.

Мы также писали, что в ночь на 8 января в отделении интенсивной терапии Тернопольской университетской больницы умер 42-летний местный ветеран АТО, который за неделю до этого получил тяжелые травмы во время взрыва гранаты в квартире.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе в доме у линии разграничения обнаружили боевые гранаты". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.