На Донбассе в доме у линии разграничения обнаружили боевые гранаты
Служебная собака нашла гранаты в металлической банке с мукой
На Донбассе в частном доме, недалеко от линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил, были обнаружены боевые гранаты. Оперативную информацию о незаконном хранении взрывчатых веществ получили сотрудники полиции и пограничники, сообщили в пресс-службе штаба ООС.
"Были привлечены кинологи со служебной собакой, и оперативники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы совместно с представителями Селидовского отдела полиции провели обыск в доме жителя города Горняк Донецкой области", – говорится в сообщении.
В ходе обыска были обнаружены и изъяты две боевые гранаты РГД-5 – служебный пес, обученный поиску оружия и взрывчатки, среагировал на металлическую банку с мукой, в которой 19-летний мужчина прятал опасные предметы.
"Юноша был задержан, продолжаются дальнейшие следственные действия по выяснению всех обстоятельств правонарушения, происхождения боеприпасов и выяснения возможного круга причастных лиц", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в одну из школ Измаила в Одесской области учительница принесла боевую гранату. По словам педагога, она обнаружила снаряд у себя дома еще 22 года назад, а в школу принесла якобы в качестве учебного пособия.
Также мы писали о том, как на территории кафедры физического воспитания медуниверситета Ивано-Франковска полицейские обнаружили и обезвредили гранату.
Кроме того, в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.
Мы также писали, что в ночь на 8 января в отделении интенсивной терапии Тернопольской университетской больницы умер 42-летний местный ветеран АТО, который за неделю до этого получил тяжелые травмы во время взрыва гранаты в квартире.
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