На Донбассе в лобовом ДТП погибли жители Запорожья

Фото: ГУНП в Луганской области

На трассе между Луганской и Донецкой областями произошло жуткое ДТП – лоб в лоб столкнулись легковушки. Погибли два человека.

Как рассказали в пресс-службе полиции Луганской области, Toyota Hilux и ВАЗ не разминулись на автодороге Кременная-Лиман. Авария случилась около 10:00. За рулем иномарки находился 44-летний житель Славянска, а ВАЗ управлял 42-летний житель Запорожья.

Фото: ГУНП в Луганской области

На месте ДТП погибли водитель ВАЗ и его 31-летняя пассажирка, тоже жительница Запорожья. Еще одна пассажирка этого автомобиля пострадала, ее госпитализировали в Кременской РТМО.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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