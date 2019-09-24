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На Донбассе в обгорелой квартире нашли тело убитой девочки

24 сентября, 11:55

На теле убитой обнаружены колото-резаные раны

/ Фото: Pixabay

В Донецкой области произошло убийство 13-летней девочки. Об этом сообщает Остров.

Инцидент произошел в оккупированном боевиками Харцызке 23 сентября.

На втором этаже жилого дома на улице Шалимова начался пожар. Спасатели, которые прибыли на место, обнаружили в квартире труп 13-летней девочки со следами насильственной смерти.

"На теле пострадавшей были обнаружены множественные колото-резаные ранения тела и шеи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "правоохранители" так называемой "ДНР" установили личности вероятных подозреваемых в совершении убийства.

Напомним, ранее мы писали, что столичная полиция раскрыла зверское убийство таксиста , которого выбросили из машины на Окружной дороге в Киеве с перерезанным горлом.

Кроме этого, в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

Также правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году. Организаторы и исполнители преступления задержаны.

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