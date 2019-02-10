На Донбассе в очереди на КПВВ скончался пожилой мужчина
СЦКК заявляет об искусственно созданных очередях, которые подвергают опасности мирное население
На Донбассе, на подконтрольном боевикам блокпосту скончался мирный житель. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.
"8 февраля СММ ОБСЕ узнали от врача о том, что днем накануне он пытался провести реанимационные мероприятия пожилому мужчине (в возрасте 70 или более лет) на блокпосту на автодороге H15 неподалеку от комбината "Каргилл" в н.п. Кременец", - указывается в сообщении.
Как сообщается, мужчина пытался попасть на подконтрольную правительству территорию. Спасти его не удалось.
Сотрудники морга в Донецке подтвердили, что 7 февраля к ним доставили тело умершего, и заявили, что смерть наступила по естественным причинам.
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"Искусственное создание длинных очередей, неорганизованность и нервная обстановка в работе блокпостов в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск подвергает опасности мирное население. Среди тех, кто ожидает перехода – в основном пожилые люди, которые следуют за пенсиями и социальными выплатами", – заявили представители украинской стороны СЦКК.
Напомним, ранее в пункте пропуска боевиков на неподконтрольной территории Донбасса трагически умерла женщина – жившая в оккупированной Ждановке, 70-летняя Людмила Кахидзе, скончалась от сердечного приступа на блокпосту в Горловке. Кроме нее, в том же месте от сердечных приступов скончались еще три человека .
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по прибытии с временно оккупированной территории умерли двое граждан Украины, 65-летний мужчина и 79-летняя женщина.
Также мы писали о том, что во время прохождения паспортного контроля в пункте въезда-выезда Станица Луганская толпа травмировала 66-летнюю женщину.
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