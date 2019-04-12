На Донбассе в очереди на КПВВ умер пенсионер
Медиками была констатирована смерть
Вчера, 11 апреля, у КПВВ "Новотроицкое" у пожилого мужчины случился инфаркт, медики констатировали смерть. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"Украинская сторона СЦКК сообщает, что 11 апреля 2019 года, вследствие отсутствия мер надлежащего пропускного режима на неподконтрольной правительству Украины территории, при пересечении линии разграничения, в 30 метрах от блокпоста первого рубежа в направлении контрольно-пропускного пункта въезда-выезда Новотроицкое, потерял сознание человек пожилого возраста", - говорится в сообщении.
Наряд первого рубежа украинской стороны вызвали скорую для гражданина 1936 года рождения. Около 16:00 скорая помощь прибыла к месту нахождения пострадавшего. К сожалению, в 16:05 медиками была констатирована смерть, причиной которой стал инфаркт.
Родственники умершего сообщили, что заберут тело для захоронения на временно оккупированной территории (умерший линию разграничения не пересекал).
Как сообщалось, на Донбассе в очередях на контрольных пунктах умерли двое граждан Украины. На КПВВ умерли два человека, которые собирались выехать с оккупированной территории.
Ранее в пункте пропуска боевиков на неподконтрольной территории Донбасса трагически умерла женщина, жившая в оккупированной Ждановке, 70-летняя Людмила Кахидзе, скончалась от сердечного приступа на блокпосту в Горловке. Кроме нее, в том же месте от сердечных приступов скончались еще три человека .
Также сайт "Сегодня" сообщал, что по прибытии с временно оккупированной территории умерли двое граждан Украины, 65-летний мужчина и 79-летняя женщина.
Кроме того, во время прохождения паспортного контроля в пункте въезда-выезда Станица Луганская толпа травмировала 66-летнюю женщину.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе в очереди на КПВВ умер пенсионер". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве нашли тело пожилого мужчины с гематомами
Страшную находку обнаружили родственники пенсионера