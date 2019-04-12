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На Донбассе в очереди на КПВВ умер пенсионер

Сегодня, 15:00

Медиками была констатирована смерть

Фото: Сегодня
Фото: Сегодня.

Вчера, 11 апреля, у КПВВ "Новотроицкое" у пожилого мужчины случился инфаркт, медики констатировали смерть. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что 11 апреля 2019 года, вследствие отсутствия мер надлежащего пропускного режима на неподконтрольной правительству Украины территории, при пересечении линии разграничения, в 30 метрах от блокпоста первого рубежа в направлении контрольно-пропускного пункта въезда-выезда Новотроицкое, потерял сознание человек пожилого возраста", - говорится в сообщении.

Наряд первого рубежа украинской стороны вызвали скорую для гражданина 1936 года рождения. Около 16:00 скорая помощь прибыла к месту нахождения пострадавшего. К сожалению, в 16:05 медиками была констатирована смерть, причиной которой стал инфаркт.

Родственники умершего сообщили, что заберут тело для захоронения на временно оккупированной территории (умерший линию разграничения не пересекал).

Как сообщалось, на Донбассе в очередях на контрольных пунктах умерли двое граждан Украины. На КПВВ умерли два человека, которые собирались выехать с оккупированной территории.

Ранее в пункте пропуска боевиков на неподконтрольной территории Донбасса трагически умерла женщина, жившая в оккупированной Ждановке, 70-летняя Людмила Кахидзе, скончалась от сердечного приступа на блокпосту в Горловке. Кроме нее, в том же месте от сердечных приступов скончались еще три человека .

Также сайт "Сегодня" сообщал, что по прибытии с временно оккупированной территории умерли двое граждан Украины, 65-летний мужчина и 79-летняя женщина.

Кроме того, во время прохождения паспортного контроля в пункте въезда-выезда Станица Луганская толпа травмировала 66-летнюю женщину.

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Тег смерть, инфаркт, скорая помощь, пункт пропуска, Новотроицкое, кпвв

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Источник:

Сегодня

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