На Донбассе в пунктах пропуска собрались немалые очереди

По данным пограничников, въезда и выезда ожидают более 650 авто

Утром 24 февраля на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе в очередях скопилось 650 автомобилей.

"В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" — 40/100; "Марьинка" — 70/80; "Новотроицкое" — 60/50; "Гнутово" — 80/170", — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

За прошедшие сутки через КПВВ линию разграничения пересекли 40 500 человек и 5400 транспортных средств.

Так, через "Майорское" последовало 8680 человек и 990 транспортных средств; через "Марьинку" — 10 550 человек и 1880 транспортных средств; в "Новотроицком пропустили 8345 человек и 1550 транспортных средств; "Гнутово" — 4660 человек и 1015 транспортных средств; "Станица Луганская" — 8340 человек.

Напомним, ранее мы сообщали о вступлении в силу с 24 февраля закона о реинтеграции Донбасса, который, среди прочего, предусматривает признание некоторых документов, выданных оккупантами.

Тем временем, боевики на Донбассе за сутки провели 13 обстрелов, в том числе с использованием 152-мм артиллерии и 120-мм минометов.