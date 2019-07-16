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На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военнослужащий

16 июля, 03:55

В районе Авдеевки погиб старший солдат Дмитрий Лисовол

Фото: пресс-центр штаба ООС
Фото: пресс-центр штаба ООС.

От ранений, полученных при обстреле российскими вооруженными формированиями в районе Авдеевки, погиб военнослужащий механизированного батальона старший солдат Дмитрий Лисовол.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"15 июля, от ранений полученных во время обстрела в районе Авдеевки погиб военнослужащий механизированного батальона старший солдат Дмитрий Лисовол. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 15 июля от начала суток российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции украинских подразделений и ранили двух военнослужащих.


Напомним, 14 июля на передовой тоже было горячо – боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, из них шесть раз применяли минометы калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ.

Отметим, на фронте бойцы Объединенных сил не оставляют провокации боевиков без ответа и продолжают наказывать врага за обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", в результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".


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Тег Донбасс, гибель, ВСУ, боевики, обстрел, военнослужащий

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