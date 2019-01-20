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На Донбассе в результате обстрела боевиков ранен украинский боец

Сегодня, 18:36

Оккупационные войска с начала суток девять раз открывали огонь по позициям ВСУ

На Донбассе в результате обстрела боевиков ранен украинский боец //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4a3/7ab/5c44a37ab1fbc.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4a3/7ab/5c44a37ab1fbc.jpg Донбасс Оккупационные войска с начала суток девять раз открывали огонь по позициям ВСУ

В течение текущих суток, 20 января, по состоянию на 18:00, российские оккупационные войска девять раз обстреляли позиции украинских войск, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Гнутово и четыре раза из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Павлополь. Также позиции наших защитников были обстреляны из ПТРК и гранатометов в районе поселка Каменка.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" по позициям наших войск враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный, дважды из гранатометов различных систем вблизи поселка Крымское. 

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – отмечено в сообщении. 

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

"Объединенные силы продолжают устойчиво выполнять задачи по сдерживанию российской агрессии. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – добавили в пресс-центре. 

Как сообщалось, за минувшие сутки, 19 января, российские оккупационные войска на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное "Минском" вооружение.

А 18 января, российские оккупационные войска на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня.

Ранее, 17 января, враг 13 раз открывал огонь, боевики применили противотанковый ракетный комплекс, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 

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