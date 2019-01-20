На Донбассе в результате обстрела боевиков ранен украинский боец
Оккупационные войска с начала суток девять раз открывали огонь по позициям ВСУ
В течение текущих суток, 20 января, по состоянию на 18:00, российские оккупационные войска девять раз обстреляли позиции украинских войск, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Гнутово и четыре раза из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Павлополь. Также позиции наших защитников были обстреляны из ПТРК и гранатометов в районе поселка Каменка.
В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" по позициям наших войск враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный, дважды из гранатометов различных систем вблизи поселка Крымское.
"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – отмечено в сообщении.
Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.
"Объединенные силы продолжают устойчиво выполнять задачи по сдерживанию российской агрессии. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – добавили в пресс-центре.
Как сообщалось, за минувшие сутки, 19 января, российские оккупационные войска на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное "Минском" вооружение.
А 18 января, российские оккупационные войска на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня.
Ранее, 17 января, враг 13 раз открывал огонь, боевики применили противотанковый ракетный комплекс, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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