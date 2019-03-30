На Донбассе в результате обстрела ранен мирный житель
По данному факту открыто уголовное производство
В результате обстрела боевиков в пятницу, 29 марта, осколочные ранения в собственном дворе получил 30-летний житель Верхнеторецкого Донецкой области, передает пресс-служба полиции области.
Сообщается, что обстрел произошел вчера около 18:00.
"Один из снарядов взорвался на улице Октябрьской прямо перед воротами частного домовладения, а его хозяин в это время находился во дворе. Первую помощь раненому оказали военные медики и направили его в больницу Торецка", - сообщили правоохранители.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Между тем, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 30 марта оккупанты дважды обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. По данным штаба, в результате боевых действий ранения получил один украинский военный, а наши подразделения дали врагу адекватный ответ.
Напомним, ранее мы сообщали об уничтожении форпоста боевиков под "Донецком" – с позиции под названием "Крокодил", которую оккупанты устроили на терриконе, противник контролировал дорогу Красногоровка – Марьинка и вел обстрелы украинских позиций.
Также мы писали о том, как украинские воины нанесли точный удар по позиции боевиков и уничтожили два блиндажа и повредили одну единицу техники.
В то же время, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщают, что оккупационные войска с приближением выборов президента Украины существенно активизировались: из отпусков срочно возвращают боевиков, готовят артиллерию, а корректировщики уже на передовой.
Смотрите видео: Враг усилил обстрелы на Донбассе, но получил "ответку" и понес большие потери:
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