На Донбассе в результате обстрела загорелся жилой дом

В результате попадания боеприпаса здание было полностью уничтожено

На Донбассе в результате обстрела загорелся жилой дом 2019-02-14T21:21:53+02:00 Донбасс В результате попадания боеприпаса здание было полностью уничтожено









В селе Новолуганское Бахмутского района Донецкой области спасатели ликвидировали пожар, вызванный попаданием взрывоопасного предмета в жилой дом. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС в области. Сообщение о пожаре поступило в 09:00 14 февраля.

"Бойцы 23-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые первыми прибыли на место происшествия, выяснили, что пожар произошел в результате попадания взрывоопасного предмета в дачный дом. В результате попадания боеприпаса здание было полностью уничтожено", – сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что внутри дома находился хозяин квартиры 1949 года. Мужчина был осмотрен работниками "скорой", однако от госпитализации он отказался. Спасатели локализовали пожар в 10:10 и ликвидировали в 10:44.

Напомним, боевики атаковали ВСУ на Светлодарской дуге и под Мариуполем и понесли потери. Жарко было в районе Лебединского и Травневого, Авдеевки и Крымского.

Также мы писали, что боевики с начала суток семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и получили ответку. В основном враг обстреливал украинских защитников из минометов калибра 120 мм, сообщили в штабе.

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