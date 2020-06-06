На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены двое украинских бойцов

В субботу, 6 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив в том числе и минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведенными от линии разграничения. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник выпустил семь мин 120-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Опытного.

Также рядом с Марьинкой враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Богдановки – использовал противотанковые ракетные комплексы.

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Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехового оккупанты вели огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, что за минувшие сутки, 5 июня, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, двое бойцов были ранены.

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Ранее Главное управление разведки сообщило, что российские военные продолжают использовать временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей для совершенствования навыков профессионального мастерства в реальных боевых условиях российских разведывательных подразделений, снайперов и групп специального назначения.

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