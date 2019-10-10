На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб боец ВСУ

На Донбассе погиб боец ВСУ / Фото: Facebook

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в ходе вражеского обстрела 10 октября погиб украинский боец.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, обстоятельства гибели воина выясняет рабочая группа Военной службы правопорядка.

Командование Объединенных сил не сообщило ни места инцидента, ни подразделения, ни имени погибшего, и никаких других подробностей, при этом выразив соболезнования родным и близким воина.

Ранее мы сообщали о том, что на протяжении суток 9 октября на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ получил ранения. Боевики вели огонь из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Стоит добавить, что вражеские обстрелы поровну распределились между территорией ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и "Север" – по 12 обстрелов.

Напомним, 8 октября на Донбассе боевики 17 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

А 7 октября на Донбассе было зафиксировано 27 вражеских обстрелов.

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