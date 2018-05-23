На Донбассе в руках у женщины взорвался неизвестный предмет

Сегодня, 09:43

Женщина нашла в своем огороде незнакомый пакет, а когда пыталась его поднять, прогремел взрыв

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

В поселке Мирноград Донецкой области 54-летняя местная жительница на своем дачном участке нашла неизвестный пакет, который взорвался у нее в руках. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Предварительно установлено, что потерпевшая вместе с мужем занимались хозяйственными работами на своем дачном участке по улице Южной. Женщина нашла неизвестный пакет и решила ознакомиться с его содержанием. Она попыталась поднять этот пакет, как вдруг раздался взрыв", – отметили копы.

По данным полицейских, в результате взрыва женщина получила ранения туловища и верхних конечностей, а ее мужа отбросило взрывной волной. Пострадавшую госпитализировали, а стражи порядка выясняют обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела боевиками Троицкого погибли мать, отец и ребенок. Люди прятались в подвале, решили, что стрельба закончилась, и вышли, но прилетел последний снаряд боевиков.

А вечером 21 мая во время обстрела боевиков была ранена пожилая женщина из Зайцево – у 60-летней местной жительницы диагностировали минно-взрывную травму и госпитализировали.
взрыв, Донбасс, донецкая область

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"Сегодня"

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