На Донбассе в жилом доме подорвали боевую гранату

Инцидент случился во время распития алкоголя с соседями

Фото из открытых источников

В Донецкой области в Шахтерске произошел взрыв в подъезде жилого дома. В результате инцидента двое жильцов получили осколочные ранения. Об этом сообщили Новости Донбасса.

Как утверждается, 41-летний мужчина привел в действие боевую гранату в подъезде жилого дома.

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С места происшествия правоохранители изъяли осколки корпуса гранаты и другие вещественные доказательства. Установлено, что в ходе распития спиртных напитков между двумя соседями произошел конфликт.

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"Находившийся в подъезде нетрезвый злоумышленник бросил под входную дверь приятеля гранату. В результате взрыва фигурант и еще двое жильцов получили незначительные осколочные ранения и были госпитализированы", – рассказывают в ведомстве.

Напомним, ранее произошел взрыв в одном из переходов торгового центра Arena-City, расположенного в самом центре Киева. Женщина забежала в арку ТЦ, бросила у пункта обмена валют какие-то вещи, а после – подожгла их. Произошел взрыв и небольшой пожар, а территорию затянул едкий дым.

Кроме этого, мы сообщали, что в июне произошел взрыв в одном из гаражей в Шевченковском районе столицы . Причиной взрыва следователи считают утечку газа. Как выяснилось в ходе расследования, в результате инцидента обошлось без пострадавших, однако были повреждены гаражи и уничтожены три автомобиля.

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