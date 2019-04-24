На Донбассе во время обстрела боевиков был ранен ребенок

Раненого ребенка доставили в больницу в оккупированный Первомайск

Фото из открытых источников.

На оккупированной части Луганской области в Золотом-5 ребенок получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и российских военных.

Об этом сообщает пресс-центр ООС со ссылкой на наблюдателей ОБСЕ.

В субботу, 20 апреля женщина рассказала членам патруля СММ, что 14 апреля, примерно в 19:30, она услышала громкий взрыв возле своего дома №9 на улице Лизы Чайкиной в н. п. Золотое-5 (Михайловка), что на неподконтрольной правительству Украины территории.

Затем женщина вбежала в дом и забрала свою раненую 11-летнюю дочь в безопасное место. Из уха ребенка шла кровь.

По словам матери девочки, она лично вызвала скорую помощь, которая доставила ее раненого ребенка в больницу в оккупированный Первомайск.

Женщина также рассказала, что 15 апреля ее дочь доставили в больницу в оккупированном Луганске, где есть необходимое оборудование для проведения обследования.

Главный врач Первомайской больницы подтвердил информацию о том, что 14 апреля к ним с ранением уха доставили 11-летнюю девочку из Золотого-5.

Как сообщалось, 1 июня в Украине стартует новый сезон проекта "Мирное лето – детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова, который помогает детям, столкнувшимся с войной, бесплатно отдохнуть и оздоровиться. В этом году для участия в проекте приглашаются дети от 8 до 14 лет, которые живут на линии разграничения, неподконтрольной территории и переселенцы со всей Украины, а также дети с малообеспеченных, неполных и многодетных (более 3 детей) семей, воспитанники детских домов.

Напомним, проект Фонда Рината Ахметова "Мирное лето – детям Донбасса" стартовала в 2015 году. За пять сезонов в рамках проекта оздоровились 4 000 детей. Это единственный проект в Украине, который регулярно и в а таких объемах помогает детям Донбасса, которые столкнулись с войной.

Как говорилось, во время отдыха дети имеют возможность участвовать в разных мастер-классах. В прошлом году после завершения проекта поделки детей, которые были сделаны во время отдыха, появились на выставке в Мариуполе. В экспозиции были представлены сотни плакатов, рисунков, мягких игрушек, эссе и мини-скульптур из мела. Все они отображают чувства, которые пришлось пережить детям из-за войны.

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