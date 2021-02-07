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На Донбассе во время снайперского обстрела ранен украинский военный

7 февраля, 20:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Снайперы российских наемников открыли прицельный обстрел позиций ВСУ у Новомихайловки

На Донбассе в воскресенье, 7 февраля, во время снайперского обстрела позиций украинских военых в районе Новомихайловки получил огнестрельное ранение боец ВСУ.

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Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия недалеко от Новомихайловки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", – говорится в сообщении.

В результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное ранение, и его оперативно доставили в госпиталь.

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Украинская сторона в СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о фактах нарушения режима прекращения огня.

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Напомним, вооруженные формирования Российской Федерации на востоке Украины за прошедшие сутки 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Вследствие обстрелов погибли двое военных ВСУ, ранения получили четыре бойца.

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