На Донбассе Водяное подверглось мощному артиллерийскому обстрелу
На других направлениях противник также применял запрещенное вооружение
Боевики снова ударили из крупных калибров. На этот раз пострадал населенный пункт Водяное, сторону которого противник выпустил почти 50 снарядов. Об этом сообщает Министерство обороны.
Так, с начала текущих суток противник совершил семь вооруженных провокаций на фронте. боевики были по позициям украинской армии в районе населенных пунктов Пески, Марьинка, Гнутово, Водяное и Новотроицкое. Больше всего враг активизировался в районе Песков – там было три обстрела, в том числе с применением противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра.
Также довольно мощным был обстрел Водяного, где сегодня в 07:00 оккупанты выпустили 49 снарядов из ствольной артиллерии 122 калибра.
В остальных случаях оккупационные войска вели огонь из гранатометов различных типов и стрелкового оружия, включая пулеметами крупного калибра.
В ответ украинские воины применяли станковые противотанковые гранатометы и другое пехотное вооружение. По предварительной информации, боевых потерь в рядах ВСУ нет, ситуация на передовой под контролем.
Как сообщал штаб Объединенных сил, 28 мая оккупанты совершили 11 обстрелов, в том числе из тяжелых вооружений. В основном все удары пришлись на Донецкое направление.
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