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На Донбассе Водяное подверглось мощному артиллерийскому обстрелу

29 мая, 14:17

На других направлениях противник также применял запрещенное вооружение

Фото: Сегодня

Боевики снова ударили из крупных калибров. На этот раз пострадал населенный пункт Водяное, сторону которого противник выпустил почти 50 снарядов. Об этом сообщает Министерство обороны.

Так, с начала текущих суток противник совершил семь вооруженных провокаций на фронте. боевики были по позициям украинской армии в районе населенных пунктов Пески, Марьинка, Гнутово, Водяное и Новотроицкое. Больше всего враг активизировался в районе Песков – там было три обстрела, в том числе с применением противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра.

Также довольно мощным был обстрел Водяного, где сегодня в 07:00 оккупанты выпустили 49 снарядов из ствольной артиллерии 122 калибра.

В остальных случаях оккупационные войска вели огонь из гранатометов различных типов и стрелкового оружия, включая пулеметами крупного калибра.

В ответ украинские воины применяли станковые противотанковые гранатометы и другое пехотное вооружение. По предварительной информации, боевых потерь в рядах ВСУ нет, ситуация на передовой под контролем.

Как сообщал штаб Объединенных сил, 28 мая оккупанты совершили 11 обстрелов, в том числе из тяжелых вооружений. В основном все удары пришлись на Донецкое направление.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" об исчезновении бойца ВСУ после нападения диверсантов:


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Тег Донбасс, боевики, артиллерия, обстрел, Водяное

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