На Донбассе военнослужащие установили рекорд Украины (видео)

Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 11 июля, в Мариуполе военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады установили рекорд Украины – развернули Государственный флаг длиной в 128 метров.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Флаг развернули в честь создания военной части 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

В акции приняли участие более 400 военных, а также к мероприятию присоединились местные жители, они выкрикивали слова благодарности защитникам, которые сегодня как раз и защищают подступы к Мариуполя.

Далее знамя планируют отправить на Закарпатье, где оно будет развернуто на День Независимости Украины.

Ранее мы сообщали, что в Министерстве обороны Украины заявили, что на параде ко Дню Независимости будет женская "коробка", а не смешанная, так как особенности мужского и женского пола разные.

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Напомним, на днях в Верховную Раду министру Тарана женщины-депутаты принесли туфли в знак протеста против издевательства над девушками-военнослужащими. В Раде призвали срочно провести служебное расследование.

Корреспондент "Сегодня" побывал на репетиции, где курсантки оттачивают мастерство марширующих на каблуках. Военные в подробностях рассказали нам о скандальных туфлях, а девушки ответили всем, кто критиковал эту инициативу.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией