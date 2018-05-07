На Донбассе военные попали в засаду: один погибший, двое раненых

Один боец ВСУ погиб, двое ранены при подрыве на фугасе боевиков на Донбассе

Украинские военные в воскресенье, 6 мая, попали в засаду сепаратистов и подорвались на заложенной взрывчатке. В результате инцидента один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Сегодня, 6 мая, в ходе патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, действующего на Горловском направлении. На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство, от взрыва которого один военнослужащий погиб, двое ранены", – говорится в сообщении.

Отмечено, что на место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которому сепаратистами ДРГ был открыт огонь.

"После короткого огневого столкновения, резервная группа приступила к преследованию противника, в ходе которого трое боевиков были уничтожены", – доложили в штабе ООС.

Там также добавили, что подразделения Объединенных сил приведены в полную боевую готовность.

Ранее сообщалось, что пророссийские боевики дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево в Донецкой области. По предварительным данным, в результате обстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом.

Напомним, за прошлые сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил наиболее интенсивно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Водяное, Широкино.

А 4 мая боевики ударили артиллерией по мирному городу, а ВСУ наказали их жесткой "ответкой".