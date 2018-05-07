На Донбассе военные попали в засаду: один погибший, двое раненых

Вчера, 21:43

Один боец ВСУ погиб, двое ранены при подрыве на фугасе боевиков на Донбассе

фото facebook.com/pressjfo.news
фото facebook.com/pressjfo.news

Украинские военные в воскресенье, 6 мая, попали в засаду сепаратистов и подорвались на заложенной взрывчатке. В результате инцидента один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Сегодня, 6 мая, в ходе патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, действующего на Горловском направлении. На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство, от взрыва которого один военнослужащий погиб, двое ранены", – говорится в сообщении.

1525631956.9498

Отмечено, что на место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которому сепаратистами ДРГ был открыт огонь.

"После короткого огневого столкновения, резервная группа приступила к преследованию противника, в ходе которого трое боевиков были уничтожены", – доложили в штабе ООС.

Там также добавили, что подразделения Объединенных сил приведены в полную боевую готовность.

Ранее сообщалось, что пророссийские боевики дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево в Донецкой области. По предварительным данным, в результате обстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом.

Напомним, за прошлые сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил наиболее интенсивно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Водяное, Широкино.

А 4 мая боевики ударили артиллерией по мирному городу, а ВСУ наказали их жесткой "ответкой".
Донбасс, военные, погиб, ВСУ, боевики, засада, раненные , военнослужащий, ООС
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе военные попали в засаду: один погибший, двое раненых". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: из открытых источников

В оккупированном Красном Луче пьяный "гость" расстрелял хозяина из карабина

Вчера, 14:28

После выстрела гость скрылся, однако позже был задержан так называемыым "МВД"

Донбасс

Фото: AFP

Боевики дважды обстреляли Зайцево из тяжелой артиллерии: есть раненый

Вчера, 12:23

Оккупанты применили пушки калибра 152 и 122 мм
Загрузка...

Донбасс

Боевики. Фото: AFP

Объединенные силы дали боевикам жесткую ответку: шесть оккупантов уничтожены и четверо – ранены

Вчера, 07:27

Украинские военные потеряли одного бойца

Украина

Javelin. Фото: flickr.com/U.S. Army Europe

Javelin Украина получила, но использовать не может: Тука рассказал об условиях США

Вчера, 04:30

На российских каналах устроили "дурдом" после появления американского оружия в Украине, отметил замминистра

Политика

Порошенко и Путин. Фото: архив

Порошенко: Мы точно не будем нападать на Россию и предложений от Путина не ждем

5 Мая, 17:05

Глава государства надеется на сотрудничество США и ЕС в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе

Донбасс

Фото: пресс-служба ООС

На Донбассе ВСУ взяли в плен боевика

5 Мая, 12:59

Задержанного передали представителям СБУ
Загрузка...