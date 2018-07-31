На Донбассе военные учились отражать атаку с моря и ловить диверсантов

Украинские бойцы из состава операции Объединенных сил учились отражать атаку противника с моря и ловить диверсантов на побережье Азовского моря.

В центре внимания авиационных наводчиков – позиции мнимого противника, а задача-максимум – не допустить вторжения со стороны моря. Учения ведутся с боевых и транспортно-боевых вертолетов, отдельное внимание – работе с экипажами.

К учениям была привлечена и разведка, а условия – максимально реалистичные: промышленное здание спецотряды брали штурмом.

"Захватили в плен куратора незаконных формирований и осуществили его эвакуацию. Наши задачи очень специфические, потому проводим максимально приближенно к боевым", – подчеркнул командир роты глубинной разведки Олег Ляденко.

Выполнение упражнений по стрельбе из автомата Калашникова, вторая учебная миссия – выполнение стрельб из пистолета Макарова.

Боевые навыки отрабатывают и солдаты территориальной обороны Мариуполя. Часть военнослужащих – девушки.

Так, Ирина заведовала салоном красоты, а теперь защищает Украину и служит по контракту.

"Чем я хуже мужчин? Защищать Родину, защищать свою семью и страну. Все знания, все хороши. Разные ситуации в нашей стране, нужно все уметь. Нужно быть ко всему готовым", – подчеркнула Ирина Сусла, солдат Мариупольского объединенного военкомата.

Огневая, тактическая и медицинская подготовка. Учения идут в несколько этапов.

По словам Донецкого областного военного комиссара Александра Сергеева, "все эти занятия направлены на улучшение и получение навыков у военнослужащих".

"Для того, чтоб поддерживать на надлежащем уровне и проводятся эти регулярные тренировки", – говорит руководитель занятий Мухамад Буланбаев.

В учениях принимали участие более 200 военнослужащих.

Ранее мы неоднократно писали об активности России в Азовском море. Так, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.

Кроме того, Украина не дожидается новой агрессии России и проводит подготовку к возможному нападению с нового направления. Так, украинские танкисты тренировались отражать атаку с моря. Танковая рота и мехвзвод были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного противника.