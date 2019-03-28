На Донбассе возле КПВВ "Гнутово" обнаружили тайник с гранатами и взрывчаткой: появились фото и видео

Содержимое тайника могли использовать для совершения крупных терактов

На Донбассе возле КПВВ "Гнутово" обнаружили тайник с гранатами и взрывчаткой: появились фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cc0/212/5c9cc0212a254.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cc0/212/5c9cc0212a254.jpeg 2019-03-28T14:48:13+02:00 Донбасс Содержимое тайника могли использовать для совершения крупных терактов

На Донбассе не далеко от контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" пограничники из состава Объединенных сил обнаружили тайник с гранатами и килограммом взрывчатки, а также устройством для установки растяжек. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Во время отработки оперативной информации пограничники обнаружили на окраине населенного пункта Гнутово еще один схрон со взрывчаткой и боеприпасами", – говорится в сообщении.

Как оказалось, тайник находился недалеко от дорожного коридора "Новоазовск-Мариуполь", который используют местные жители для пересечения линии разграничения.

Из тайника было изъято пять ручных гранат Ф-1 и РГД-5, а также один килограмм тротиловых шашек с электродетонаторами и орудие для установки растяжек.

















"Содержание схрона, по словам саперов, заложено недавно и, по прогнозу оперативной обстановки, в дальнейшем могло быть использовано сторонниками так называемого "русского мира" с целью совершения террористических актов", – отметили пограничники.

Между тем, по данным силовиков, им уже удалось установить личности местных жителей, которые перешли на сторону оккупантов и планировали приложить руку к дестабилизации ситуации.

Ранее мы писали о том, что на въезде в Лисичанск Луганской области правоохранители нашли тайник с поврежденными боеприпасами боевиков. Также партия боеприпасов была обнаружена в поселке ЮжноеДонецкой области.

Также стоит напомнить о том, что в штабе ООС рассказали о перехваченной на Донбассе контрабанде.

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