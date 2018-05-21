На Донбассе возле патрулей ОБСЕ произошел взрыв

В воскресенье на участке разведения сил и средств в районе Золотого в Луганской области за 300-500 метров от патрулей СММ ОБСЕ произошел взрыв.

Об этом говорится в оперативном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Там отмечается, что 20 мая в 11:04 два патруля СММ в составе десяти сотрудников Миссии на четырех бронированных автомобилях находились на расстоянии примерно 20 метров южнее блокпоста вооруженных формирований, расположенного на участке разведения сил и средств в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска).

Из автомобилей вышли все члены патрулей, пятеро из них разговаривали с двумя невооруженными членами вооруженных формирований. Кроме того, они видели еще от 5 до 8 членов вооруженных формирований, которые ходили вокруг блокпоста на участке разведения.

"В 11:06 члены патрулей услышали взрыв неопределенного происхождения за 300-500 метров на север (по оценке, в пределах участка разведения сил и средств)", – говорится в отчете.

Там отмечается, что СММ ранее зафиксировала зенитную установку (ОУ-23, 23 мм) примерно в 10 метрах к юго-западу от упомянутого блокпоста на участке разведения.

Оба патруля немедленно покинули этот район и благополучно вернулись на свои базы в н. п. Северодонецк (подконтролен правительству, 74 км северо-западнее Луганска) и н. п. Кадиевка (быв. Стаханов, неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска) соответственно.