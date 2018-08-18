На Донбассе возле покинутой базы отдыха обнаружили взрывоопасный схрон

Правоохранители среди прочего изъяли три РПГ, четыре гранаты и две тротиловые шашки

Сотрудники Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях совместно с представителями Нацполиции из состава ООС, обнаружили тайник со средствами поражения, расположенный недалеко от покинутой базы отдыха в поселке Щурово Лиманского района Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Из тайника правоохранители изъяли – три РПГ, четыре гранаты "Ф-1", две тротиловые шашки по 400 и 200 грамм, пластид – 350 грамм, бочку пороха, электровоспламенитель, и электронный будильник", – отмечено в сообщении.

Тайник с взрывоопасными веществами и оружием был обустроен на территории заброшенного лагеря отдыха, прилегающей к оздоровительному комплексу "Янтарь" в поселке Щурово на заброшенной базе отдыха "Лесная сказка" Артемовского алебастрового комбината.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее мы писали о том, что на въезде в Лисичанск Луганской области правоохранители нашли тайник с поврежденными боеприпасами боевиков. Также партия боеприпасов была обнаружена в поселке Южное Донецкой области.

А не так давно в штабе ООС рассказали о перехваченной на Донбассе контрабанде.