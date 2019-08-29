На Донбассе возле пункта пропуска нашли тайник с гранатометами

Два гранатомета были найдены в заброшенном здании

В заброшенном доме в поселке вблизи пункта пропуска "Гнутово" украинские военные нашли гранатометы. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Два гранатомета были найдены под мусором.

Реклама

"Опасные "игрушки" обнаружили представители пиротехнической группы ГосЧС в заброшенном здании. Под кучей мусора были обнаружены два ручных противотанковых гранатомета: РПГ-22 и РПГ-26. Сейчас находки изъяты специалистами ГосЧС", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что найденное оружие взяли под охрану. Пока неизвестно, кто именно оставил гранатометы и кто может быть причастен к незаконной деятельности.

Ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области. А в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.

Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

Кроме того, более ста единиц патронов обнаружили работники Тернопольского отдела полиции в сумке, найденной в центре города.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама