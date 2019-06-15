На Донбассе врач превратил больничное отделение в музей

Внедрять необычные проекты энтузиасту помогает компания ДТЭК

На Донбассе обычное отделение больницы превратилось в музей: десятки картин, миниатюрные скульптуры и витражи вместо оконных стекол. По мнению автора идеи, заведующего терапевтическим отделением Кураховской городской больницы, оформление отделения не менее важно, чем правильное лечение.

"Никем, кроме врача, я себя не мыслил, мои родители врачи, жена, дети мои – все медики", – рассказал о себе заведующий отделением Вадим Кирицев.

Ранее Вадим Геннадьевич работал в Красногоровке, а когда в родной город пришла война – ему пришлось выехать, однако жена доктора пережить этого не смогла.

Перенести боль утраты мужчине помогли краски и кисть. За мольбертом он каждый день проводит по нескольку часов. На его счету сотни работ – от натюрмортов до портретов – и в каждую из них он вложил частичку души.

"Вы пишете – вы отдаете картине свою энергетику, а картина будет отдавать энергетику зрителю, что в нее заложили, то и получится", – пояснил он.

Терапевтическе отделение теперь украшают несколько десятков картин. Пациенты – удивляются, а врачи – гордятся.

"Чувствуешь себя как‑то, как дома, как будто бы одна семья", – призналась пациентка Кураховской больницы Лидия Мерлушкина.

"Это не типично для больницы. Обычно в больницах все серое, все такое, а тут – картины!" – добавила врач-интерн Анна Павленко.

Вадим Геннадьевич уверяет, что подобное окружение способствует скорейшему выздоровлению пациентов.

"Вокруг должно быть красиво, чисто, спокойно, доброжелательно", – отметил мужчина.

Заведующий отделением – активный участник проектов ДТЭК "Община своими руками", и в прошлом году выиграл грант на оборудование кабинета для повышения квалификации персонала.

"В течение шести лет как у нас отсутствует большой красный уголок, где мы собирались, мы проводили конференции, семинары, а теперь получилось так, что мы и победили в этом проекте, и получили вот такое красивое помещение", – объяснила главная медсестра больницы.

В помещении заменили окна и двери. Приобрели для него светильники, офисную мебель и принтер. Тут уже провели четыре конференции областного уровня.

"Врач, он действительно должен регулярно учиться. Этого раньше не было физически где сделать. А сейчас там находиться и запоминать легче, мне кажется", – заверила врач-терапевт Инна Копатько.

"Община своими руками" – партнерский проект ДТЭК, который помогает людям сделать свои города лучше. Украинцы предлагают идеи, а компания предоставляет гранты. За семь лет было внедрено около двух тысяч разных проектов.

"Медицина – это одно из пяти направлений реализации программ социального партнерства компании ДТЭК. Компания старается инвестировать деньги именно в те больницы, где мы видим отклик, где мы видим, что действительно люди нуждаются в этой помощи", – рассказала Виктория Гриб, руководитель направления стабильного развития "ДТЭК Энерго".

Сам Вадим Геннадьевич признался, что на достигнутом останавливаться не планирует. Впереди – очередной этап проекта внедрения комфортной зоны отдыха для врачей и пациентов.

Также смотрите, какие энергетические инновации используют в различных странах и в Украине. Для внедрения новых технологий в ДТЭК создан центр цифровизации.

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