На Донбассе враг готовит скрытые позиции: разведка раскрыла замысел боевиков

Противник вынашивает планы по дискредитации украинской армии проверенным методом

Фото: Сегодня

На Донбассе боевики готовятся к провокациям в отношении украинской армии и готовят специальные позиции для скрытых обстрелов, чтобы потом обвинить ВСУ в нарушении режима прекращения огня. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, командование российских оккупационных войск активизировало инженерные работы по оборудованию новых огневых позиций вдоль линии соприкосновения.

При этом особенности расположения и способы маскировки позиций свидетельствуют о том, что некоторые из этих новых инженерных сооружений предназначены исключительно для обеспечения скрытых обстрелов подразделений Объединенных сил и провоцирование огня.

Противник планируют создавать искусственные прецеденты и фабриковать фейковые информационные поводы с демонстрацией т.н. "доказательной базы" для дискредитации Объединенных сил и обвинения их в будто бы нарушении режима прекращения огня.

А тем временем у врага возникают проблемы с инженерным оборудованием территорий, которые он контролирует. Как мы писали, на своих же минах подорвались четверо российских военных из-за хаотичного минирования. Боевики в авральном порядке оборудуют минные поля, что приводит к тяжелым последствиям для самих же оккупантов.

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