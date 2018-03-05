На Донбассе вступило в силу бессрочное перемирие

Сегодня, 01:44

ТКГ объявила о полном и бессрочном перемирии на Донбассе

Фото: пресс-центр штаба АТО
Фото: пресс-центр штаба АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня.

Перемирие предполагает запрет сторонам конфликта на ведение наступательных действий и разведывательных операций, ведение огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Также стороны должны соблюдать требование не вести преднамеренных обстрелов гражданской инфраструктуры − школ, детских садов, больниц.

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Между тем, украинская разведка раскрыла планы боевиков, которые готовят провокации на Донбассе. Поддерживаемые Россией боевики могут в ближайшее время прибегнуть к обстрелу как позиций ВСУ, так и жилых кварталов, находящихся на неподконтрольной Киеву территории, сообщает штаб АТО.

Отмечается, что боевики намерены прибегнуть к уже ранее отработанной тактике по осуществлению провокаций: сначала обстрелять украинских военных, затем открыть огонь в обратную сторону – по жилым районам на территории "Л/ДНР"

Кроме того, на фоне нового перемирия боевики намерены обвинить ВСУ в срыве "режима тишины".
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"Сегодня"

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