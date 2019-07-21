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На Донбассе вступило в силу "хлебное" перемирие

21 июля, 00:27

Впервые предусмотрена ответственность за открытие огня

Фото: пресс-центр штаба ООС
Фото: пресс-центр штаба ООС.

С 00.00 21 июля на Донбассе вступило в силу очередное перемирие, названное "хлебным". С сегодняшнего дня вводится бессрочный запрет на любое ведение огня. Договоренности об этом Трехсторонняя контактная группа достигла в Минске 17 июля.

Впервые предусмотрена ответственность за открытие огня. Также предусмотрены публичные заявления высшего командования сторон о прекращении огня.

В случаях нарушений режима прекращения огня на Донбассе будут принимать дисциплинарные меры и сообщать о таких случаях Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Отметим, что за все время войны на Донбассе перемирие заключалось много раз, но ни одно из них оккупанты не соблюдали и нарушали, в некоторых случаях, спустя полчаса. В то же время в комментарии сайту "Сегодня" директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала и политолог Олеся Яхно-Белковская объяснили, почему Путину может быть нужно это перемирие.

А те временем, как сообщали новости "Сегодня", Роман Безсмертный рассказал детали последних переговоров в Минске. На заседании политической подгруппы переговорщики "скрестили шпаги" вокруг "формулы Штайнмайера". По его словам, для урегулирования ситуации на востоке Украины в первую очередь с мертвой точки должны сдвинуться социально-гуманитарные и вопросы безопасности.


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, перемирие

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Сегодня

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